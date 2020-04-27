Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ABD'de yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kamerada

ABD'de yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kameradaABD, (DHA) ? ABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi.

27.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:04
ABD'de yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kamerada
ABD, (DHA) ? ABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.
California eyaletinin Newport Beach kenti okyanus sahilinde yaşanan ve genel olarak Biyolüminesans olarak adlandırılan bu görsel şölende, yunusların mavi ışık yayan planktonların arasında yüzdüğü görüldü.
"BU BENİM HAYALİMDİ"
Bu nadir deniz olayını görüntülemeyi başaran Patrick Coyne 'Dün gece gerçekten hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi. Biyolüminesansta yüzen yunusların nadir görüntüsünü yakaladım. Bu benim hayalimdi ve bunu başardım' dedi.
BİYOLÜMİNESANS NEDİR?
Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir. ABD’de yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, California, DHA, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haberler››Güncel››ABD'de yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:54: Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı" - Haber 15:54: Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu - Haber 15:54: Kastamonu'da yaşlı çift el ele taburcu oldu - Haber 15:54: Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Vali Nayir'e ziyaret - Haber 15:54: Gümüşhane'de altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 sikke bulundu - Haber 15:01: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada - Haber 14:11: Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 09:26: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki - Spor