Haberler » Güncel » Abd'de zincirleme kaza 5 ölü, 50'den fazla yaralı - Haber

Abd'de zincirleme kaza 5 ölü, 50'den fazla yaralı

ABD'de zincirleme kaza: 5 ölü, 50'den fazla yaralıABD, (DHA)- ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR, bir yolcu otobüsü ve otomobil birbirine girdi.

06.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:08
ABD'de zincirleme kaza: 5 ölü, 50'den fazla yaralı
ABD, (DHA)- ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR, bir yolcu otobüsü ve otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi ise yaralandı.
Kaza, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kenti yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre, virajı alamayan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün arkasında seyir halindeki 3 TIR da otobüse ve birbirlerine çarptı. Ardından bir otomobilin de karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin TIR sürücüsü olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Abd'de zincirleme kaza 5 ölü, 50'den fazla yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:16   16. RLC Günleri #SınırlarınÖtesinde bir programla karşınıza çıkıyor! - Haber
10:16   Adana'da kaçak sigara operasyonu - Haber
10:12   Adanalıların kitap aşkı kuyruk oluşturdu - Haber
10:11   Bayburt'ta karla mücadele sürüyor - Haber
10:11   Tömür- Elvanlı yolu asfaltlandı - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:00   Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Haber
20:46   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
6.01.2020 10:22:05