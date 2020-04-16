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ABD'de zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi

ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde yaklaşık 60 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

16.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:53
ABD'de zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi
ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde yaklaşık 60 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinin Chicago kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi. Chicago polisi kaza sonucu 14 kişinin yaralandığını açıklarken, kazanın yerel saatle 01.30 sıralarında Bucktown kenti yakınlarında Kennedy Express otoyolunda meydana geldiğini belirtti. Kazanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını ifade eden yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelerine kaldırıldığını bildirdi. Otoyolun 8 saat trafiğe kapandığı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yerel saatle 10.00 sularında yeniden trafiğe açıldığı belirtildi. - CHICAGO

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, 3. Sayfa
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