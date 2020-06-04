ABD'deki 295 Türk vatandaşı Chicago'dan yurda döndü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen ABD'nin Chicago kentindeki Türk vatandaşları, THY uçağıyla İstanbul'a geldi.

04.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:12
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen ABD'nin Chicago kentindeki Türk vatandaşları, THY uçağıyla İstanbul'a geldi.
Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket eden THY uçağı, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçakta bulunan 295 Türk vatandaşı, otobüslerle terminale taşınırken burada yolcuların ateşi, hijyen görevlilerinin giydiği akıllı kasklarla ölçüldü.
İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle yolcular, bilgi formunu doldurdu. Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.
Yolculardan Esin Menceloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada uçağın dolu olarak İstanbul'a geldiğini söyledi.
ABD'de okul bitince Türkiye'ye dönmek istediklerini, 20 Mayıs'ta uçak seferi iptal olunca yenisini beklediklerini ifade eden Menceloğlu, "Artık 14 gün evde karantinada durmamız gerekiyor. Şu an kişisel bilgilerimizi ve ateşimizin olup olmadığına dair bilgileri forma doldurduk." dedi.
"Herhangi bir problem ve sıkıntı yaşamadık"
Yolculardan Şahin Tatlıdede de 26 Şubat'ta gittikleri ABD'de, seferlerin iptal olması nedeniyle uzun süre bu ülkede mahsur kaldıklarını belirtti.
Bir arkadaşının haber vermesiyle Chicago'dan Türkiye'ye özel seferinin yapılacağını öğrendiklerini ve hemen yeni bilet aldıklarını dile getiren Tatlıdede, "İndikten sonra sosyal mesafe ve diğer konularda Türkiye çok duyarlı, gerçekten çok güzel bir şekilde koordine ediliyor. Hava sahasında olsun, uçakta olsun gayet güzel koordine etmişler. Herhangi bir problem ve sıkıntı yaşamadık." ifadelerini kullandı.
Tatlıdede, sağlık taramasının İstanbul'da yapıldığını, ısı derecesinin kontrol edildiğini aktararak, "Onun dışında bir form verildi. Onu doldurduk. Şu an pasaport kontrolünden geçeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz. Herhalde 14 günlük bir karantina süresi varmış." şeklinde konuştu. ABD’deki 295 Türk vatandaşı Chicago’dan yurda döndü

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haber

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