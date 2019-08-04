ABD'deki AVM saldırganı: Christchurch saldırganını destekliyorum

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius, "Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum" dedi.

Texas eyaletindeki El Paso'da, Cielo Vista isimli alışveriş merkezindeki, 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius manifestosunda, önce kendisinden bahsetti. Ardından saldırıyı düzenlemesindeki politik ve ekonomik nedenleri yazdı.

Crusius yayınladığı manifestoda, "Genel olarak Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum. Bu saldırı, Texas'taki Hispanik istilasına karşı bir yanıt. Kışkırtıcı olanlar onlar, ben değilim. Ben bu kültürel ve etnik istila sebebiyle ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil" dedi.

Saldırgan, "Kısaca, ABD içten içe çürüyor ve bunu barışçıl yollarla durdurmak imkansız. Rahatsız edici gerçek şudur ki, liderlerimiz, hem Demokratlar, hem de Cumhuriyetçiler, bizleri yıllardır yüzüstü bırakıyor" ifadeleriyle politik sebeplerine yer verirken; yine göçmenleri suçlayarak ekonomik sebeplerine de yer verdi.

CHRİSTCHURCH KATİLİ DE MANİFESTO YAYINLAMIŞTI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 50 Müslüman katledilmişti. Bu ırkçı saldırı sonrasısında katilin, bir manifesto yayınladığı ortaya çıkmıştı.