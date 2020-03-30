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ABD'deki cezaevlerinde Kovid-19 endişesi artıyor

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümler hızla artarken, ülke genelindeki cezaevlerinin de salgından yoğun şekilde etkilendiği belirtildi.

30.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:08
ABD'deki cezaevlerinde Kovid-19 endişesi artıyor
ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümler hızla artarken, ülke genelindeki cezaevlerinin de salgından yoğun şekilde etkilendiği belirtildi.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, özellikle Kovid-19 vakalarında ABD'nin ana üssü haline gelen New York'taki cezaevlerinde mahkum ve gardiyanlar arasında pozitif vakalar hızla yayılmaya başladı.
Cezaevlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi yeterli temizlik ekipmanlarının olmadığı belirtildi.
Bununla birlikte cezaevlerindeki aşırı kalabalığın da virüsün yayılmasına ortam hazırladığı vurgulanan haberlerde, ülke genelindeki cezaevlerinde 22 Mart'tan bu yana 230 mahkum ve 130'dan fazla personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Öte yandan sadece New York'taki cezaevlerinde 130'u mahkum ve 100'ü de gardiyan olmak üzere en az 230 kişinin Kovid-19 taşıdığı belirlenirken, New York Ceza İnfaz Kurumu ise salgının engellenmesi adına gerekli tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını açıkladı.
Ayrıca salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, 50 yaş üstü ve hafif suçlardan tutuklu mahkumların serbest bırakılmasının da gündemde olduğu kaydedilirken, New York Ceza İnfaz Kurumunun geçen hafta benzer kriterleri taşıyan 450 mahkumu serbest bıraktığı bildirildi.
Dünya genelinde hapishane ve mahkum sayısında ilk sırada yer alan ABD'de cezaevlerindeki yetersiz şartlar kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara konu oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel
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