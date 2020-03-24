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ABD'deki Demokrat Senatörlerden "teşvik paketine" engel

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi.

24.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:48
ABD'deki Demokrat Senatörlerden
ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi.
Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi.
Virüs sebebiyle karantina altında olan 5 senatörün katılamadığı ön oylamada, 46 demokrat senatörün hayır oyu vermesi Cumhuriyetçiler tarafından tepki ile karşılandı.
Cumhuriyetçiler, Demokratları çevre, iklim ve enerji gibi salgın ile alakası olmayan konulara kaynak ayırmaya çalışmakla suçlarken, Demokratlar ise Cumhuriyetçileri büyük firmalara gereğinden fazla kaynak sağlamak ve sağlıksal ihtiyaçları göz ardı etmekle suçladı.
Ayrıca Cumhuriyetçiler tarafından sunulan tasarı teklifinde işçileri yeteri kadar koruyan bir madde olmadığını savunan Demokratlar, büyük firmaların tasarı kapsamında alacağı finansal desteğe rağmen işçi çıkartmaya devam edebileceğini ileri sürdü.
Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeciler ve gelir kesintisi yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödemeleri öngören tasarı, pazar günü yapılan oylamada da yeterli oy sayısına ulaşamamıştı.
Bu durumda Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti yöneticilerinin tekrar bir araya gelerek her iki partinin endişelerine cevap veren bir tasarı konusunda müzakerelere devam etmesi bekleniyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Koronavirüs, Güncel

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