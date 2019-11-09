Haberler » Güncel » ABD'deki elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu - Haber

ABD'deki elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu

NEW ABD'de akciğer hastalığı bağlantılı en az 40 ölüme ve 2 binden fazla vakaya neden olan elektronik sigaralardaki zararlı maddenin tespit edildiği bildirildi.

09.11.2019 02:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 02:08ABD'deki elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu
NEW ABD'de akciğer hastalığı bağlantılı en az 40 ölüme ve 2 binden fazla vakaya neden olan elektronik sigaralardaki zararlı maddenin tespit edildiği bildirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, elektronik sigaralarda kullanılan vitamin E asetat adlı kimyasal katkı maddesinin, ülkedeki akciğer vakalarının sebebi olabileceği kaydedildi.
CDC yetkilileri, 10 eyalette elektronik sigara bağlantılı 29 hastadan alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucunda vitamin E asetat maddesinin, elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkların sebebi olarak tespit edildiğini aktardı.
İnceleme ekibinden Dr. James Pirkle, "aşırı derecede yapışkan" bir madde şeklinde tanımladığı vitamin E asetatın, solunum yoluyla akciğerlere girdikten sonra çıkmadığını söyledi.
CDC Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anne Schuchat da elde edilen sonucun büyük bir buluş olduğunu vurgulayarak, "Bu, diğer bileşenleri devre dışı bırakmıyor, belki birden fazla sebep var, ancak yeni bulgular önemli. Elimizde güçlü bir neden var." ifadesini kullandı.
Schuchat, elde edilen verilere rağmen CDC'nin, çok çeşitli kimyasalları test etmeye devam edeceğini belirtti.
CDC tarafından en son 5 Kasım'da açıklanan verilere göre, Alaska dışında bütün eyaletlerde görülen ve elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı 2 bin 51'i bulmuş, en az 40 kişi de hayatını kaybetmişti.
Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalıkla ilgili ilk vakalar nisanda rapor edilmeye başlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:20 Mısırlı eski iki bakan, Mursi ve oğlunun vefatının incelenmesi çağrısında bulundu
02:11 BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI - Yeniden
02:11 BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI
02:10 Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi
02:10 BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI
00:31 Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi
00:16 Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim
23:46 Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış
23:19 AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
23:00 Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:26 Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 02:25:44