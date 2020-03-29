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ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülke genelinde hizmet veren emniyet birimlerinin de salgından ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

29.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:54
ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülke genelinde hizmet veren emniyet birimlerinin de salgından ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.
ABD genelinde Kovid-19 salgını ile mücadelede yer alan polisler arasında pozitif vakaların hızla artmaya başladığı ve bu durumun birimler içinde korkuya sebep olduğu ifade ediliyor.
ABD'li Associated Press ajansının büyük şehirlerdeki emniyet birimleri arasında düzenlediği ankette, ülke genelinde görev yapan 690 polise Kovid-19 teşhisi konulduğu ortaya çıktı.
Bu polislerden 512'sinin salgında ABD'nin merkez üssü haline gelen New York'ta görev yaptığı kaydedildi.
Eyalet yönetimlerinin polislerin salgından etkilenmesini engellemek amacıyla emniyet birimlerine maske, eldiven ve dezenfektan gibi kişisel temizlik ürün takviyesi yaptığı, polis akademilerinin de takviye amacıyla dersleri hızlandırarak, mezuniyet sürelerini kısalttığı belirtildi.
Endişe artıyor
Ayrıca birimlerdeki günlük ve haftalık toplantıların dışarıda yapılması ve polis araçlarının düzenli şekilde dezenfekte edilmesi gibi birtakım tedbirler alınmasına rağmen market ve hastanelerde görevli polisler arasında pozitif vaka sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.
Öte yandan ABD polis teşkilatı, şerifler ve itfaiyeciler birliği, duyulan endişe sebebiyle Başkan Donald Trump'a ortak bir mektup göndererek, yeterli koruyucu ekipmanın temin edilmesi içim Kore Savaşı döneminde devreye sokulan Savunma Üretim Yasası'nı kullanmasını istedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Houston Polis Şefi Art Acevedo, görünmez bir düşmana karşı savaştıklarını ve koruyucu ekipmana ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Hastaneler ve yardıma muhtaç kişilerden sürekli yardım çağrısı alıyoruz ancak bizim çağrımızın da dikkate alınması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.
Asayiş sorunları baş gösterebilir
Diğer yandan Washington D.C'de bulunan Polis Yönetici Araştırma Forumu'nun genel müdürü Chuck Wexler de emniyet teşkilatının evden çalışma gibi bir lüksünün olmadığını ve salgından etkilenen polis sayısının artması durumunda asayiş sorunlarının baş göstereceğini vurguladı.
Wexler, "Bir polisin görev dışı kalması durumunda, o kişinin yerini doldurulabilir ancak birçok polis görev dışı kalırsa bunu yapmak imkansız hale gelir." ifadesini kullandı.
New York'ta geçen hafta 500'den fazla polis memuru ve New York Polis Merkezi Terörle Mücadele Masası Başkanı Kovid-19 belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Hastaneye kaldırılan polislerden ikisi hayatını kaybetmişti. Ayrıca polis, zabıta ve itfaiyecilerden oluşan 4 bin 111 personel hastalık raporu almak zorunda kaldı.
ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaşırken, New York eyaletinde vaka sayısı 53 bin 520'ye çıktı. Bu rakamın sadece 30 bin 765'i, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Polis, Güncel

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