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ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi

Amerika'da 2 bin kişinin katıldığı fotoğraf yarışmasında ikinci olan İbrahim Boran, Muş'taki çocuklara oyuncak göndererek onları sevindirdi.

26.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:30ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi
Amerika'da 2 bin kişinin katıldığı fotoğraf yarışmasında ikinci olan İbrahim Boran, 'taki çocuklara oyuncak göndererek onları sevindirdi.
New York'un sembollerinden, 102 katlı Empire State için 17 Haziran-9 Eylül 2019 tarihlerinde, uluslararası katılımlı fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den yaklaşık 2 bin fotoğraf yer aldı. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Boran, bu yarışmada çektiği fotoğrafıyla 2. oldu. İbrahim Boran, çocukları da unutmadı. Boran, çocukluğunda özenle kullandığı onlarca oyuncağını Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderdi. Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki yetkililer, oyuncakları çocuklara dağıtmak üzere teslim aldı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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