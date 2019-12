ABD'deki Halk Bankası davasında duruşma 25 Şubat'a ertelendi

NEW ABD'deki federal mahkeme, İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankası'na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurdu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulundu.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, "davanın devam etmesinin Halk Bankası'na telafi edilemez bir zarar vermeyeceğini" ve bankanın hakkındaki suçlamalara bir an önce cevap vermesi gerektiğini belirterek, avukatların söz konusu talebini reddetti.

Berman, daha önce 10 Şubat olarak belirlediği duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil, 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

Kaynak: AA