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ABD'deki Halk Bankası duruşması 9 Haziran'da yapılacak

ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak.

31.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:36
ABD'deki Halk Bankası duruşması 9 Haziran'da yapılacak
ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak. Halk Bankası'nın duruşmalara katılmayı kabul etmesinin ardından bugün ilk duruşma telekonferans yöntemiyle yapıldı.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, İran, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ABD'deki Halk Bankası duruşması 9 Haziran'da yapılacak - Ekonomi

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