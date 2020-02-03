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ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank davasını durdurma kararı aldı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasında bir üst mahkeme, kendi kararını verinceye kadar federal mahkemede süren davanın durdurulmasına karar verdi.

03.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:00

ABD'deki Halkbank davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkbankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

TEMYİZ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi. Bu durumda temyiz başvuru hakkında nihai karar verene kadar federal mahkemedeki dava bekleyecek.

KATILMADIĞI HER DURUŞMA İÇİN BİR MİLYON DOLAR YAPTIRIM!

Daha önce görülen davada savcılar, Halkbank'ın duruşmalara katılması için yaptırım uygulanması talebinde bulunmuş ve katılmadığı her duruşma için bir milyon dolar yaptırım uygulanmasını istemişti.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil, 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank davasını durdurma kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi


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