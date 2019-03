ABD'deki Hemen Hemen Her Evde Türk Mermeri Kullanılıyor"

Kaynak: AA

Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, "Türk mermeri ABD'deki hemen hemen her evde, birçok lüks konutta ve sanatçıların, sporcuların malikanelerinde kullanılıyor. Ancak bunun bizim mermerimiz olduğunu bilmiyorlar. Mermercilerin, gerekirse bir lobi kurup öncelikli olarak Türk mermeri algısını yükseltmesi ve markalaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Çevik, yaptığı açıklamada, 2017 yılında 2,05 milyar dolar olan mermer ihracatının, geçen yıl küçük bir düşüşle 1,91 milyar dolara gerilediğini ifade ederek, en çok ihracat yapılan ilk üç ülkenin ise 2017'de olduğu gibi yine Çin, ABD ve Suudi Arabistan olduğunu kaydetti.Çevik, Çin'e ihracatın 2018 yılında kendi iç pazarında yaşadığı sıkıntılar ve diğer ülkelerle olan gümrük problemleri nedeniyle 945,7 milyon dolardan 773,8 milyon dolara gerilediğini aktararak, buna karşın ABD'ye ihracatın 294,4 milyon dolardan 299 milyon dolara, Suudi Arabistan'a ihracatın ise 104,6 milyon dolardan 105,9 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.Mustafa Selçuk Çevik, "Bu yıl genel olarak fiyatların yükseleceğini öngörüyoruz. Yükselen fiyatlarla birlikte Türkiye'nin mermer ihracatı da yükselişe geçecek." değerlendirmesinde bulundu.Panama merkez, hedef Latin AmerikaÇevik, mermer ihracatında fiyatların yanında yeni pazarlar bulma konusunun da çok önemli olduğuna işaret ederek, özellikle Latin Amerika'nın büyük bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Türk şirketlerinin Panama'yı üs haline getirerek Latin Amerika ülkelerine ulaşabileceğini belirten Çevik, şunları kaydetti:"Mermerde en zengin ülke biziz ve elimizde çok önemli bir değer var. Türkiye'de 660 çeşit mermer çıkıyor. Eğer elimizdeki pazarları çeşitlendirebilir ve daha fazla ülkeye gidebilirsek sektörü de çok daha ileriye taşıyabiliriz. Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde 35 adet yeni Türk Ticaret Merkezi açılacağını söyledi. Bütün TTM'lerde mermercilerin de olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu TTM'ler ile beraber Latin Amerika ülkelerinde pazar oluşturabiliriz. Bunun için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) yeni pazarlara gitmek üzere sektörün önünü açacağını ve hızlıca çalışmalarda bulunacağına inanıyorum.""Markalaşma konusunda sıkıntı var"Çevik, Türk mermerinin çok kaliteli bir mermer olmasına karşın özellikle markalaşma anlamında ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, Türk taşı markasını öne çıkarak önce katma değeri yükseltmek gerektiğini vurguladı.Dünyadaki mimarların Türk taşını yeterince tanımadığını, özellikle İtalya'nın bu konuda çok önemli bir marka olduğunu belirten Çevik, şunları kaydetti:"Halbuki Türk mermeri ABD'deki hemen hemen her evde, birçok lüks konutta ve sanatçıların, sporcuların malikanelerinde kullanılıyor. Ancak bunun bizim mermerimiz olduğunu bilmiyorlar. Mermercilerin, gerekirse bir lobi kurup öncelikli olarak Türk mermeri algısını yükseltmesi ve markalaşması gerekiyor. Tasarım ve inovasyonla dünya mermer pazarına damga vurmalıyız."Çevik, mermerde kalite standardı konusunun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, yurt içinde Türk mermerine bir standart oluşturulması gerektiğini kaydetti. Standartlar belirlendikten sonra mermeri tek bir marka ile satmak gerektiğinin altını çizen Çevik, böylece markalaşma konusunda da güçlü bir adım atılabileceğini kaydetti.Türkiye'nin en önemli mermer yataklarından biri olan Marmara Adası'nı örnek veren Çevik, "Marmara Adası'ndan çıkan mermer dünyada Marmara Mermeri olarak bilinmesine karşın tüm firmalar bunu farklı farklı isimlerle satıyor. Benzer şekilde Burdur bölgesinden çıkan 3 farklı taş da çeşitli isimlerle satılıyor. Bizim her bölgenin mermerini tek marka olarak satarak kaliteyi yükseltme ve markalaşma şansımız var." ifadelerini kullandı.