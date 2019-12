ABD'deki kilise cinsel taciz davalarında 5 bin yeni artış olabileceği iddiası

NEW ABD'nin bazı eyaletlerinde, Katolik kiliselerinde yaşanan cinsel istismar olaylarında zaman aşımının kaldırılmasının ardından 5 bin yeni davanın gündeme gelebileceği ve mağdurlara ödenecek tazminatların 4 milyar doları bulabileceği bildirildi.

Associated Press'in (AP) araştırma haberinde, kiliselerdeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili 15 eyalette zaman sınırlamasının kaldırılmasının ardından mağdurların hukuki süreçleri başlatmalarının beklendiği belirtildi.

AP'nin bazı avukatlar ve kilise cinsel istismar izleme örgütüyle görüştüğü kaydedilen haberde, ülkede Katolik kilisesine yönelik en az 5 bin yeni cinsel taciz davasının açılacağının tahmin edildiğine dikkati çekildi. Haberde, davaların açılması halinde mağdurlara ödenecek tazminatların da 4 milyar doları bulabileceğine işaret edildi.

"Geriye dönük inceleme penceresi" uygulaması başlatıldı

Katolik Kilisesinin eski davaların gündeme gelmemesi için eyalet meclislerinde milyonlarca dolar harcayarak lobi çalışması yaptığı halde başarılı olamadığı kaydedilen haberde, kiliselerde tacize uğramış ve halen hayatta olan kişilerin şikayetini dile getirmesine imkan tanıyan "geriye dönük inceleme penceresi" uygulamasının yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Özellikle Katolik nüfusun yoğun olduğu New York, Kaliforniya ve New Jersey gibi eyaletlerde, cinsel taciz mağdurları için zaman aşımının kaldırılarak 1 ila 3 yıl aralığındaki "geriye dönük inceleme penceresi" hakkının Katolik kilisesini endişelendirdiği vurgulandı.

New york'ta bu yazdan itibaren devam eden 1 yıllık "geriye dönük inceleme penceresi" uygulamasında şimdiye kadar kilise ve papazlara yönelik bin civarında davanın açıldığı aktarıldı.

New Jersey'de 2 yıl sürecek uygulamanın bu hafta başladığı, Kaliforniya'daki 3 yıllık "geriye dönük inceleme penceresi"nin ise 2020 yılı başında yürürlüğe gireceği bildirildi.

Geçen yıl, Pensilvanya mahkemesi, 70 yılı aşkın süredir eyalette 300'den fazla papazın binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu açıklamıştı.

Bunun üzerine yaklaşık 20 eyalette savcılar, kilise içindeki cinsel istismarlar üzerine inceleme başlatmıştı.

-"Bu benim için yeni bir başlangıç"

Haberde, cinsel tacizde zaman aşımının belli bir süre kaldırılması üzerine ilgili avukatların, TV ve reklam panolarında "Kilise tarafından tacize uğradın mı?" şeklinde ilanlar verdiğine işaret edilirken, Katolik kilisesi yönetiminin ise tazminatların maddi yüküne karşılık çözümler aradığı, birçok kilisenin iflas yolunu seçebileceği belirtildi.

Katolik Birliği Başkanı Bill Donohue de "geriye dönük inceleme penceresi" düzenlemesini eleştirerek, uygulamadaki niyetin "kiliseleri kötürüm bırakmak" olduğunu savunarak, "Kiliseler iflas ederse, herkes zarar görür." ifadelerini kullandı.

San Diego'da yaşan cinsel taciz kurbanı 71 yaşındaki Nancy Holling-Lonnecker ise 1950'li yıllarda 7 yaşındayken defalarca papazın tecavüzüne uğradığını belirterek, "geriye dönük inceleme penceresi" uygulamasının fırsat olduğunu söyledi.

Holling-Lonnecker, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Benim gibi cinsel taciz kurbanları, hayatları boyunca o korkunç deneyimleri ve duyguları içinde gizlemek zorundaydı, çünkü gidecekleri bir yer yoktu." ifadelerini kullandı.

- Tazminat davalarına karşılık kiliselerin iflas seçeneği

Haberde, yeni davalar açılmasına karşılık kiliselerin, mahkemeye gitmeden cinsel taciz kurbanları ile anlaşmak için tazminat fonu oluşturacağı, bu şekilde daha az maliyetle kısa yoldan davaları kapatabileceği değerlendirmesi yapıldı.

New York Başpisikoposu Timothy Dolan'ın, 2016'da oluşturduğu tazminat fonu ile şimdiye kadar 338 cinsel istismar mağduruna ortalama 200 bin dolar ödeyerek toplam 67 milyon harcadığına dikkati çekildi.

Haberde, benzer fonların diğer eyaletlerdeki kiliselerde de oluşturulabileceği ancak tazminat davalarına karşılık iflas seçeneğinin de masada tutulduğu yorumlarına yer verildi.

Ülkede şimdiye kadar yaklaşık 20 kilisenin iflas başvurusu yaptığı, iflas ilan eden kiliselerden mağdurlara daha az tazminat düştüğü not edildi.

Haberde, mağdurların uzun ve pahalı mahkeme sürecini yaşamamak için genellikle daha az tazminatı kabul ederek kilise ile anlaşma yoluna gittiği değerlendirmesi de yapıldı.

