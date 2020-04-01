ABD'deki Kovid-19 taşıyıcılarının yüzde 25'i belirti göstermiyor
NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcılarının yüzde 25'nin belirti göstermediğini söyledi.
01.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:58
NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcılarının yüzde 25'nin belirti göstermediğini söyledi.
Ulusal Halk Radyosuna (NPR) konuşan Dr. Redfield, virüsle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı.
Redfield, "Şu an teyit edebileceğimiz yeni bilgilerden biri, virüse enfekte olmuş kişilerden önemli oranı aslında belirti göstermeden kalabiliyor. Bu oran yüzde 25'i bulabilir." dedi.
Ulusal Halk Radyosuna (NPR) konuşan Dr. Redfield, virüsle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı.
Redfield, "Şu an teyit edebileceğimiz yeni bilgilerden biri, virüse enfekte olmuş kişilerden önemli oranı aslında belirti göstermeden kalabiliyor. Bu oran yüzde 25'i bulabilir." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel