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ABD'deki Müslümanlardan Kovid-19 ile mücadele çağrısı

NEW ABD'de faaliyet gösteren Kuzey Amerika İslam Tıp Derneği (IMANA), ülkedeki 34 Müslüman sivil toplum örgütünün imzasıyla Kovid-19 ile mücadele için ortak bir açıklama yayımladı.

20.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:58
ABD'deki Müslümanlardan Kovid-19 ile mücadele çağrısı
NEW ABD'de faaliyet gösteren Kuzey Amerika İslam Tıp Derneği (IMANA), ülkedeki 34 Müslüman sivil toplum örgütünün imzasıyla Kovid-19 ile mücadele için ortak bir açıklama yayımladı.
IMANA bünyesinde oluşturulan "Kovid-19 için Ulusal Müslüman Görev Gücü" adına yapılan açıklamada, Amerika'da yaşayan Müslümanlara Kovid-19 ile mücadele çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Müslümanların kendilerini, ailelerini ve toplumu salgından korumak için yerel ve ulusal düzeydeki yetkililerin tavsiyelerini dinlemeleri ve evde izolasyona çekilerek toplumda sosyal mesafe uygulaması önerilerine riayet etmeleri istendi.
Okul, cami, kültür merkezleri gibi halka açık yerlerin bir sonraki uyarıya kadar kapatılmasının desteklendiği belirtilen açıklamada, "Amerikalı Müslümanlar olarak, milletimizin sağlığı, refahı ve ruhsal iyiliği konusunda büyük endişe duyuyoruz. Bu konuda hepimiz birlikteyiz ve bu felaketi önlemek için birlikte hareket etmeliyiz." ifadesine yer verildi.
1967'de kurulan IMANA, Amerikalı Müslüman doktorlar, diş hekimleri ve sağlık alanında çalışan diğer profesyonellerden oluşuyor. Tıp alanında ülkedeki en geniş Müslüman sivil toplum kuruluşu, sağlık uygulayıcıları için profesyonel ağ oluşturma, eğitim, afetlere müdahale ve acil yardım gibi çalışmaların yanı sıra tıp etiğine İslami bakış açısı sunma bakımından da eğitim kurumlarına ve tıp uzmanlarına kaynaklık ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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