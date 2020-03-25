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ABD'deki rekorların ardından piyasalarda bu sabah

Fed'in hamlelerinin ve Beyaz Saray'ın teşvik paketi konusunda Demokratlarla anlaşması dünya piyasalarında iyimser havayı artırdı.

25.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:46
ABD'deki rekorların ardından piyasalarda bu sabah
Fed 'in hamlelerinin ve Beyaz Saray'ın teşvik paketi konusunda Demokratlarla anlaşması dünya piyasalarında iyimser havayı artırdı. ABD borsaları 87 yılın en hızlı yükselişinin ardından bu sabah da Asya'da yükseliş sürüyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Sabah, Fed, Ekonomi

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