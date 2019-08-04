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ABD'deki saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı

ABD'de 12 saat içeresinde yapılan iki silahlı saldırının ardından New York Polisi, kentin önemli noktalarında güvenlik önlemlerini arttırdı.

04.08.2019 17:11 ABD'deki saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı
ABD'de 12 saat içeresinde yapılan iki silahlı saldırının ardından New York Polisi, kentin önemli noktalarında güvenlik önlemlerini arttırdı.

ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde ve Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen silahlı saldırılarda toplam 29 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ardından, ülkenin en büyük kenti New York'ta da güvenlik önlemleri arttırıldı. New York Polisi, alışveriş merkezleri ve şehrin işlek yerlerinde ek önlemler aldı. Polis, kente karşı doğrudan tehdit olmadığını belirtse de kalabalık yerler ve toplu ulaşım noktalarına ek olarak güvenlik görevlileri yerleştirildi.

New York Polis merkezinden yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız, Teksas ve Ohio'daki korkunç olaydan etkilenenler için. New York'a yönelik belirgin ve güvenilir bir tehdit bulunmamakladır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından dikkatli bir şekilde ilave ek tedbirler alınmıştır. Lütfen alanlarda fazladan polis varlığı görürseniz korkmayın" uyarısı yapıldı. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Teksas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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