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ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde alışveriş mağazası Walmart'da düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 19'a yükselirken, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

04.08.2019 02:47 ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
ABD'nin Teksas eyaletinde alışveriş mağazası Walmart'da düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 19'a yükselirken, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Teksas'ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan Teksas Polisi, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis saldırganın fotoğraflarını paylaştı.

Yetkililer, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı. - TEKSAS

Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Teksas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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