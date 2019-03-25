ABD'deki Tarım Ürünlerinin Yüzde 70'inde 'Tarım İlacı Kalıntısı' Bulundu

Kaynak: DHA

ABD'de üretilen ve satışa sunulan tarım ürünlerinin yüzde 70'inde tarım ilacı artığı bulunduğu ve bu kimyasalların yıkandığında bile ürünlerden arıtılamadığı ortaya çıktı.'Pestisid' adı verilen tarım ilacı daha çok böcek öldürücü olarak kullanıyor.İngiliz Guardian gazetesinin yayınladığı 'Çevresel Çalışma Grubu'nun ABD Tarım Bakanlığı analiz raporlarına göre, ABD'de üretilen ve satışa çıkarılan tarım ürünlerinin yüzde 70'inde tarım ilacı artıkları bulunuyor. Rapora göre en çok ziraat ilacı artığı çilek, ıspanak ve karalahanada bulunurken en az tarım ilacı artığı avokado, mısır ve ananasta bulunuyor.Analiz sonuçlarına göre test edilen karalahanaların yüzde 92'sinde iki veya daha fazla 'pestisid' kalıntısı tespit edildiRaporda 'pestisid' kimyasalları tespit edilen tarım ürünleri arasında vişne, elma, domates, üzüm ve patates de yer alıyor. - Yağcı