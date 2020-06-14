ABD'deki Türk doktor: ABD salgını daha uzun sürede atlatacak -1

ABD'deki Türk doktor: ABD salgını daha uzun sürede atlatacakWashington, (DHA) ? ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde cerrah olarak görev yapan Dr. Onur Çağrı Kutlu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin "ABD sağlık sisteminde yetersiz.

14.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:41
ABD'deki Türk doktor: ABD salgını daha uzun sürede atlatacak
Washington, (DHA) ? ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde cerrah olarak görev yapan Dr. Onur Çağrı Kutlu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin "ABD sağlık sisteminde yetersiz.Ülkede salgın uzun süre etkisini gösterecek" dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd'un ardından başlayan protestoların salgını tetiklediği ifade edildi. ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde cerrah olarak görev yapan Dr. Onur Çağrı Kutlu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin "ABD sağlık sisteminde yetersiz.Ülkede salgın uzun süre etkisini gösterecek" dedi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan, Miami Üniversitesi Gastrointestinal Cerrahi Öğretim üyesi Dr. Onur Kutlu ülkedeki sağlık sisteminin koronavirüs salgını ile başa çıkacak gücünün olmadığını ifade ederek 'Dünyada hiçbir sağlık sistemi bu kadar vaka hızıyla karşı karşıya kalmamıştır' dedi.
EN HIZLI YAYILAN EYALET NEW YORK'TU
Kutlu, koronavirüsün ABD'deki yayılma hızına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Öncelikle şubat ayının başlarında Covid-19'un New York'ta görülmeye başlamasından sonra nasıl bir seyir göstereceğini anlamıştık. Vakaların hızla yayılma hızı orada yüksekti. İki katı olarak görülüyordu. İlk gün 500 vaka varsa üçüncü gün 1.000 altıncı gün 2.000 hasta olacak gibi gözüküyordu. New York'ta yayılma oranı hızlı oldu" dedi. Kutlu ABD sağlık sisteminin salgına karşı ihtiyaçlara cevap veremeyeceğini anladıklarını ifade ederek, "Dünyada hiçbir sağlık sistemi bu kadar vaka hızıyla karşı karşıya kalmamıştır ve başa çıkmak çok zor olacağı belliydi. Bu durumun New York'tan Miami'ye ineceğini fark ettiğimiz zaman acil olmayan vakaları almamaya ve poliklinikleri sınırlamaya başladık. Bunun iki amacı vardı; birincisi kaynaklarımızı koruyarak maske, eldiven ve tıbbi malzemelerin elimizde kalmasını sağlamak. İkincisi ise hastaneler biliyorsunuz kalabalıklar yerler insandan insana bulaşma oranı fazla olur diye hastalığın yayılmasını önlemek istedik' dedi.
'VAKA HIZINDA YAVAŞLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL'
Türk cerrah, 'Florida'da artık acil olmayan ameliyatlarda yapılmaya başlandı. Biraz canlanma görüyoruz ancak her yerde bahsedilen vaka hızında yavaşlama söz konusu değil. Yavaşlayan tek şey vaka hızlarındaki artış. Mesela önceki gün 20 bin kişi ekleniyorsa hasta miktarına bugün 17 bin kişi ekleniyor ama sonuçta halen bir artış var. Ölüm sayılarında ise artış var, azalma söz konusu değil. Eskiye göre daha yavaş bir artış olduğu için artık sağlık sistemi başa çıkabiliyor ve hastalara tedavi sunabiliyoruz' açıklamasını yaptı.
"BAZI HASTANELER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞINI YÜZDE 50 AZALTTI"
Türk Doktor Kutlu 'Şu an itibariyle Amerika'da hayat rahatlamaya başladı. 4 Mayıs'tan bu yana Amerika'daki hastaneleri bu olay ciddi olarak etkiledi. Ameliyatların durdurulması ve acil olmayan hastaların tedavi görmemesi sonucunda hastanelerin gelirleri azaldı. Buradaki dünyaca ünlü hastaneler, klinikler bile etkilendi. Finansal olarak güçlü hastaneler kemer sıktı. Mesela emeklilik maaşına katkı paylarını azalttılar. Hastaneler, çalışanların maaşlarını bir yıl boyunca emeklilik fonlarına para yatırılmasını durdurdu. Birçok hastanede maaşlarda yüzde 20 ' yüzde 30 hatta dünyanın en meşhur hastanelerinden birisi maaşları yüzde 50 azalttı. Aynı zamanda hayati öneme sahip olmayan sağlık personelleri işten çıkarılmaya başlandı. İdare işlerden sorumlu personeller, koronavirüsle ile bağlantısı olmayan hemşireler ücretsiz izne çıkarıldı. Bu sistemde büyük sıkıntı yarattı. Nasıl devam edecek göreceğiz? ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'DEKİ VİRÜSLE SAVAŞ DEVAM EDİYOR VE SONUÇLARINI ABD'DEN DE GÖRÜYORUZ'
Türkiye'nin koronavirüs salgınına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kutlu, 'Türkiye'de birçok sınıf arkadaşımla konuşuyorum. Türkiye'de sağlık çalışanları doktorlar, hemşireler cansiparhane çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor. Bunların sonuçlarını görüyoruz zaten. Ülkemiz elinden geleni yapıyor. ve gayette başarılı' dedi.
"KORONAVİRÜS HEMEN ORTADAN KAYBOLMAYACAK"
Salgınla mücadeleye ilişkin ABD'deki çalışmalara değinen Dr. Kutlu 'Çok fazla toplantı yapıyoruz. Modellemeler üzerine çalışıyoruz. Yarın ya da gelecek ay hemen ortadan kaybolmayacağını biliyoruz. Virüs uzun süreler bizimle kalacak ve yavaş yavaş azalacak. Koronavirüs ile yaşamaya alışacağız. Temizlik, aramızdaki mesafeyi korumak gibi hayatımız buna alışacak. 11 Eylül'den sonra tüm dünyada havalimanları güvenlikleri arttı. Bu bizim yeni normumuz oldu. Koronavirüsle de ilgili yavaş yavaş yeni bir hayat tarzı geliştireceğiz ve umarım en kısa zamanda tedavisi, aşısı çıkar' ifadelerini kullandı. ABD’deki Türk doktor: ABD salgını daha uzun sürede atlatacak -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Florida, Güncel, Haber

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