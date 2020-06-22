ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran

ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayranWashington, (DHA) ? ABD'nin başkenti Washington DC'nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin, ABD'de bedava maske dağıtılmıyor.

22.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:40
ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran
Washington, (DHA) ? ABD'nin başkenti Washington DC'nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin, ABD'de bedava maske dağıtılmıyor. Kimse yanlış anlamasın, ABD ile Türkiye arasında kültür farklılığı var dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de vaka sayılarındaki artış devam ediyor. başkenti Washington DC'nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin Demiören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
AMERİKALILAR, TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİR HASTANELERİNİ KONUŞUYOR
ABD'de 20 yıldır yaşayan ve Washington DC Emniyet Teşkilatı'nda 8 yıldır polis olarak görev yapan Rize doğumlu Hakan Hüseyin Karaali, görev bölgesindeki hastanelere gittiğinde doktorlar ve hastalarla konuştuğunu belirten Karaali, ABD'den Türkiye'nin sağlık sistemine ve şehir hastanelerindeki donanıma hayranlık duyduklarını ifade etti. Karaali ' New York koronavirüsün merkezi, çok zor zamanlar geçirildi. Ancak şu an ciddi bir toparlanma var' dedi.
TÜRKİYE'DE BEDAVA MASKE DAĞITILDIĞINI DUYAN AMERİKALILAR, İNANMIYOR
ABD'de bedava maske dağıtılmıyor. Kimse yanlış anlamasın, ABD ile Türkiye arasında kültür farklılığı var diyen Karaali, Burada insanların olaya bakışı ve devletle olan bağlantısı Türkiye ile çok farklı bir konumda. Türkiye'de devlet vatandaşına ücretsiz maske veriyor dediğim zaman inanamıyorlar, nasıl yani diye soruyorlar ifadelerini kullandı.
ABD'DE İNSANLAR KENDİ MASKELERİNİ YAPIYOR
Karaali ABD'de halkın maskelerini kendi yaptığını ifade ederek, ABD'de bulabilirsen maske alabilirsin, maske bulmak çok zor. Amazon'dan alabilirsin diyenler olunca en az 1 ay sonra geliyor. İnsanlar kendi maskelerini yapıyorlar. Hollywood yıldızları maske yapım videoları çekiyorlar ve kendi maskesini yapmaya teşvik ediyorlar. Maske kıtlığı nedeniyle, maske resmen moda olmuş durumda. diye konuştu.
TÜRK HASTANELERİNE 'SANAT ESERİ' YORUMU YAPILIYOR
İşimden dolayı çok fazla hastanelere gidiyorum. Siz nasıl merak ediyorsanız, buradakiler de bana Türkiye'de koronavirüs nasıl diye soruyor şeklinde konuşan Karaali, Sağlık sistemimiz iyi çalışıyor. Amerikalılara Mersin, İstanbul ve Isparta Şehir Hastaneleri'nin tanıtım videosunu gösterdiğim zaman inanmıyorlar. Sanat eseri bile diyen var. Onların gözündeki hayranlığı görmeniz lazım dedi.
TÜRKİYE ÇOK DEĞİŞTİ, ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM
Karaali açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü 'Türkiye çok değişti. Senin gittiğin Türkiye ile şu an arasında dağlar kadar fark var dediklerinde ben zaten biliyorum, Allah'ıma hamd olsun değişiklikten dolayı gururluyum, keyfim yerine geliyor. Sadece ve sadece vatanımıza, milletimize kötü davranmayın sevin. İyi yerde olduğunuzu bilin' dedi. ABD’deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye’deki hastanelere hayran

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Karaali, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Haber
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Haberler››Güncel››ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:38: Kalp krizinden yaşamını yitiren komiser yardımcısı toprağa verildi - Haber 16:37: Muğla Büyükşehir Belediyesi olası afetlere hazırlığını sürdürüyor - Haber 16:37: İstanbul'da maske denetimi - Haber 16:37: İzmir'de trafik kazası işlemi yapan polisler erkek arkadaşının öldürmek istediği kadını kurtardı - Haber 16:36: (havadan görüntüyle)- EDİRNEKAPI'DA 'BARİYER' TEHLİKESİ - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:30: Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı - Haberler 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber 15:14: AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı - Haber