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ABD'deki Türk toplumundan 2 kişi daha Kovid-19 salgınında yaşamını yitirdi

NEW ABD'de bulunan Türk toplumundan iki kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

07.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:54
ABD'deki Türk toplumundan 2 kişi daha Kovid-19 salgınında yaşamını yitirdi
NEW ABD'de bulunan Türk toplumundan iki kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pennsylvania eyaletinin Allentown kasabasında yaşayan Türk toplumu üyesi G.G. adlı kadın, salgında yaşamını yitirdi.
G.G'nin iki hafta önce de 44 yaşındaki kızı, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
New Jersey eyaletindeki Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrinde ikamet eden M.D. isimli Türk vatandaşının da dün gece hayatını kaybettiği kaydedildi.
Yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, 66 yaşındaki M.D'nin iki haftadır virüs nedeniyle nefes darlığı yaşadığı bildirildi.
M.D'nin vefatı ile New Jersey'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 6'ya ABD genelinde ise 10'a yükselmiş oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, New Jersey, Güncel
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