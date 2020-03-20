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ABD'deki Türkiye'nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek

ABD'deki Türk diplomatik misyon mensupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak desteklerini ifade etti.

20.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:03
ABD'deki Türk diplomatik misyon mensupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak desteklerini ifade etti.
Türkiye 'nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra Boston , Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Şikago Başkonsolosluklarında görev yapan diplomatik misyon mensupları, alkışlarla ve binalarının ışıklarını 1 dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter'daki paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Bakanım Fahrettin Koca; çağrınıza, ABD'de Türkiye'yi yaşayan ve yaşatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları olarak bizler de uyuyor ve değerli sağlık çalışanlarımızın burada da gururla anlattığımız cansiparane gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz."
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ABD’deki Türkiye’nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına ’alkışlı’ destek

Kaynak: AA

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ABD'deki Türkiye'nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Boston, Güncel

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