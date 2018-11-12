ABD'deki Yangında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi- Ünlü Yıldızların Evleri Yandı- April Love Geary'nin de...

- ABD
'deki yangında ölü sayısı 31'e yükseldiÜnlü yıldızların evleri yandıApril Love Geary'nin de 2,4 milyon dolarlık evi yandı
CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 31'e yükseldi. Yangınlarda Robin Thicke, Camille Grammer, ve Gerard Butler
gibi bir çok ünlü yıldızın evlerini kaybettikleri belirtildi. ABD'nin, Kaliforniya eyaletinde Çarşamba
günü başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, 220 kişinin de halen kayıp olduğu açıklandı. Kalifornia'nın Woolsey Hill
ve Malibu bölgelerinde orman yangınları devam ederken, 200 bin'den fazla insan Malibu ve Los Angeles
bölgesinden tahliye edildiği açıklandı. Lady Gaga
, Kim Kardashian
, Guillerma Del ToroÖte yandan, yangında çok sayıda ünlü yıldızın da evi yandı. Malibu kentinde evlerini kaybeden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından resim paylaşarak üzüntülerini dile getirdiler. Malibu'da yaşayan ünlülerden Camille Grammer, Paula Patton
, April Love Geary, Robin Thicke, Gerard Butler, Scott Dernickson, Blacablan Coactress, Caitlyn Jenner, Lady Gaga, Guillerma Del Toro, Alyssa Milono, Roinn Wilson, Kim Kardashian West ve Gerard Butler gibi onlarca ünlü yıldızın, Kalifornia eyaletinde devam eden orman yangınlarında evlerini kaybettiklerini sosyal medyadan duyurdular.April Love Geary'nin 2,4 milyon dolarlık evi yandı Manken
April Love Geary, 2,4 milyon dolarlık evlerinin yandığını açıkladı. 23 yaşındaki model, Instagram
hesabından evinin yandığını gösteren bir fotoğrafını yayınladı. Daha önce evinin olduğu bölgeden duman bulutu görüntüsü paylaşan Manken April Love Geary,"Evimiz oralarda bir yerlerde. Çok üzgünüm ama, hepimiz çok güvendeyiz. Malibu'daki herkes için dua edin, bizim evimiz alevler içinde" diyerek paylaşımda bulundu. Geary, sekiz aylık kızları ile Cuma günü, yangında "orada" olduklarını söyleyerek zorunlu tahliye edildiklerini" söyledi. Televizyon
ünlüsü Camille Grammer da evinin yanlış fotoğraflarını paylaştı. Grammer sosyal medyada yaptığı paylaşımda, itfaiyecilerin arabasını ve kişisel eşyalarını kurtardıklarını söyleyerek itfaiye erlerine teşekkür etti.Sinema oyuncusu Gerard Butler sosyal medyada "Malibu'ya geri döndüğümde evinin yandığını gördüm" diyerek arka planda evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir selfie yayınladı.
Amerika Birleşik Devletleri
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:30