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ABD'deki Zekat Vakfından Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek

ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından olan Amerika Zekat Vakfı (ZF) ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zor günler geçiren sağlık çalışanlarına gıda, hijyen ve tıbbi malzeme desteği veriyor.

17.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:52
ABD'deki Zekat Vakfından Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek
ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından olan Amerika Zekat Vakfı (ZF) ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zor günler geçiren sağlık çalışanlarına gıda, hijyen ve tıbbi malzeme desteği veriyor.
Merkezi Chicago'da bulunan ve uluslararası insani yardım faaliyetleri gösteren Zekat Vakfı, dünya genelinde yaptığı yardımlarının yanı sıra ABD içindeki çalışmalarıyla da takdir topluyor.
ZF'nin Kurucu Başkanı Halil Demir, vakıf bünyesinde kurulan "Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı" programı kapsamında yapılan çalışmalara dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
"ABD hazırlıksız yakalandı"
Son 20 yılı Amerika Zekat Vakfında olmak üzere 30 yıldır insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Demir, Dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınının ABD'de büyük zararlara yol açtığını ifade etti.
Demir, koronavirüs salgınının çok tehlikeli olduğunu dile getirerek, "Görmediğimiz bilmediğimiz bir düşmana karşı mücadele vermek oldukça zor." dedi.
Ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı ABD genelinde de hummalı bir çalışma başlattıklarını anlatan Demir, zor durumdaki ailelere sağlık ve gıda yardımı yaptıklarını kaydetti.
Demir, ABD'nin bu salgının etkilerini tahmin edemediğini ve bu sebeple yeterli hazırlık yapamadığını vurgulayarak, "Şu anda dünya genelinde mevcut 2 milyon hastanın 650 bini Amerika'da. Haliyle ne kadar süper güç olsa da hazırlıksız yakalandığından dolayı virüsün getirdiği çaresizliği yaşıyor ve başarılı bir şekilde mücadele ettiğini söyleyemeyiz." dedi.
Henüz salgının ilk haftasında kriz yönetimi masası kurduklarını kaydeden Demir, yardım konusunda sağlık çalışanlarını ön plana aldıklarını belirtti.
Demir, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına düzenli olarak gıda, hijyen ve tıbbi malzeme desteği verdiklerini aktararak, "Hastanelere gittiğimizde birbirimizi tanımamamıza ve farklı dinleri paylaşmamıza rağmen oluşan muhabbet ve kardeşlik duygusu manevi anlamda bizlere büyük bir haz veriyor. İnanıyorum ki, insanlık bu salgından daha güçlü bir şekilde çıkacak ve içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci atlattığımızda küskünlüklerin bittiği, insanların daha yardımsever ve umutlu olduğu yeni bir dünyaya uyanacağız." diye konuştu.
Demir, siyahilerin yaşadığı düşük gelirli bölgelerdeki hastanelere 150 bin eldiven ve maske dağıtmayı planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Halil Demir, Güncel
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