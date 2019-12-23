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BBC

ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı

Virginia eyaletinde yaşanan kaza sonucu 60'dan fazla araç birbirine girdi.

23.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:45 ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı

ABD'nin eyaletinde 60'dan fazla araç yaşanan kaza sonucu birbirine girdi.

Eyaletler arası karayolunda yaşanan zincirleme kazada ikisi ağır, en az 50 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıklayan polis, sis ile buzlanmanın kazaya neden olmuş olabileceğini duyurdu.

Pazar günü yaşanan kazaya ilişkin görüntülerde, metrelerce uzunlukta bir zincirde araçların birbirne girdiği görülüyor.

Kurtarma ekipleri üst üste araçların arasında dikkatle ilerleyerek, yaralılara ulaşmaya çalıştı.





Kaza sonucu kapanan trafiğin ancak saatler sonra açılabildiği belirtildi.

Associated Press ajansına konuşan bir tır şoförü, sis nedeniyle yavaşladığı sırada önündeki araçların üst üste dizilmeye başladığını gördüğünü aktardı.





Ivan Levy isimli şoförün eşinin de başka bir araçta olduğu ve kazaya karıştığı bildirildi. Kadının yaralı olduğu ama durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel tatili öncesi çok sayıda kişi yollara çıkmış durumda.


Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Polis, Dünya
BBC


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