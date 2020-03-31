ABD'den 2 dakikada sonuç veren Covid-19 testine onay
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Covid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
31.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:46
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Covid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Koronavirüs, Ekonomi