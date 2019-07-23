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ABD'den 4 Iraklıya yaptırım kararı

ABD, insan haklarını ihlal ettikleri ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle 4 Iraklı hakkında uyguladığı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı.

23.07.2019 18:58 ABD'den 4 Iraklıya yaptırım kararı
ABD, insan haklarını ihlal ettikleri ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle 4 Iraklı hakkında uyguladığı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların, 4 Irak vatandaşının ABD mali kurumlarıyla iletişime geçmesi, ABD şirketleriyle çalışması ve ABD vizesi almasının engellenmesini kapsadığı ifade edildi.
ABD Hazine Bakanlığı, geçen perşembe, insan hakları ihlali ve yolsuzluk gerekçesiyle İran yanlısı milislerin komutanlarından Reyyan El-Keldani ve Vaad Kaddo ile eski Salahaddin valisi Ahmed el-Cuburi ve eski Musul Valisi Nevfel el-Akub hakkında yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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