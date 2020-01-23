ABD'den Avrupa Birliği'ne Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmesi için baskı

Avrupa Parlamentosu'ndan iki parlamenter Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi konusunda ABD'nin AB'ye yaptığı çağrıyı destekleyeceklerini açıkladı. Açıklama Lübnan'da Hizbullah destekli Hasan Diab'ın başbakan olarak yeni hükümeti kurmasından bir gün sonra geldi.Parlamenterler David McAllister ve Michael Gahler 22 Ocak'ta ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland ve Almanya Büyükelçisi Richard Grenell ile konuyu görüşmek için Brüksel'de bir araya geldiler.