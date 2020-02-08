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ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.

08.02.2020 02:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 02:02ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.
ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 990 milyon dolar değerinde 200 adet AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." bilgisi aktarıldı.
Satış ile ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, bu füzelerin telemetri varyantı olan ATM-158C füzeleri ve DATM-158C tipi eğitim mühimmatının da satış paketine dahil olduğu kaydedildi.
Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin 30 gün içinde bu işleme itiraz etmemesi gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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