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ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup yazarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu savunarak Tahran ile önkoşulsuz görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

09.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:51ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup yazarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu savundu; ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. ABD mektubunda Ortadoğu'daki Amerikan personelini ve menfaatlerini korumak için gerektiğinde ilave adımlar atacağı uyarısında da bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kaleme aldığı mektupta Amerikan yönetiminin "İran rejimi tarafından uluslararası barış, güvenlik veya gerilimin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla" Tahran ile ön koşulsuz olarak ciddi görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirtti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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