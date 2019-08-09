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ABD'den Çin'e "Hong Kong'daki Amerikalı diplomat" tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'li bir diplomatın Hong Kong'da Çin karşıtı gösteriler düzenleyen protestocularla görüşmesine ilişkin çekilen fotoğrafının yayımlanmasına tepki göstererek, söz konusu diplomatın hayatının riske atıldığını savundu.

09.08.2019 00:06 ABD'den Çin'e
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'li bir diplomatın Hong Kong'da Çin karşıtı gösteriler düzenleyen protestocularla görüşmesine ilişkin çekilen fotoğrafının yayımlanmasına tepki göstererek, söz konusu diplomatın hayatının riske atıldığını savundu.
Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu ABD'li diplomatın, Hong Kong'daki protestocularla görüşme anına ilişkin fotoğrafın yayınlanmasını eleştiren Ortagus, "Bu, sorumlu bir ülke davranışı değil, haydut bir rejimin yapacağı bir şeydir. ABD'li bir diplomatın kişisel bilgilerinin ve görüntülerinin yayımlanması kabul edilemez." dedi.
"Amerikalı diplomatlar, eski hükümet yetkilileri ve muhalif eylemcilerle görüşmektedir"
Ortagus ayrıca, görüşmeye dair fotoğrafın söz konusu diplomatın hayatını ve ailesini riske attığını savundu.
"Diplomatın, o görüşmede ne aradığına" ilişkin soruya ise Ortagus, "Bu tarz görüşmeler, Amerikalı diplomatların dünyanın her yerinde, her gün yaptığı şeylerdir. Amerikalı diplomatlar, diğer ülkelerdeki eski hükümet yetkilileri ve muhalif eylemcilerle görüşmektedir. Bu durum sadece Hong Kong veya Çin'e yönelik olmadığı gibi, her ülkede yapılan bir şeydir. Söz konusu diplomat işini yapıyordu." yanıtını verdi.
Çin hükümetinden tepki
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı süren gösteriler devam ederken, ABD'li bir diplomatın bölgedeki bir otelde protestocularla görüşme yaptığına dair bazı fotoğraflar yayımlanmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Özel Komiseri Ofisi, konuya ilişkin tepki göstererek, Amerikan başkonsolosluk yetkilisini görüşmeye çağırdıklarını açıklamıştı.
Söz konusu görüşmeye dair ABD yönetiminden açıklama beklediklerini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'den, Hong Konglu protestocularla mesafesini korumasını istemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Kaynak: AA

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