Haberler » Dünya » ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 kuruluş kara listeye alındı

ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 kuruluş kara listeye alındı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uygur'lara karşı yapılan "insan hakları ihlallerine" karıştıkları gerekçesiyle 28 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. 'Varlık Listesi'ne alınan bu kuruluşlardan her hangi birisinin ABD'den ürün satın alabilmesi için artık Washington'ın izni gerekecek.

08.10.2019 11:06ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı: 28 kuruluş kara listeye alındı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uygur'lara karşı yapılan "insan hakları ihlallerine" karıştıkları gerekçesiyle 28 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. 'Varlık Listesi'ne alınan bu kuruluşlardan her hangi birisinin ABD'den ürün satın alabilmesi için artık Washington'ın izni gerekecek.

Listeye alınan kuruluşların 20'si güvenlikle ilgili devlet kurumu iken 8 tanesi izlemede uzmanlaşmış teknoloji şirketinden oluşuyor. Bu şirketler arasında video ile takip şirketi Hikvision ile yüz tanıma teknolojisinin önde gelen firmalarından SenseTime Grup ve Megvii Teknoloji de yer alıyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
16:06 Rusya ile Türkiye karşılıklı ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı
15:58 Suriye sınırında hazırlık - Trump'tan Erdoğan açıklaması: 13 Kasım'da davetlim olarak ABD'ye gelecek
15:54 Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik
15:53 Trump: erdoğan 13 kasım'da konuğum olarak abd'ye gelecek
15:41 Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı
15:21 Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi
15:21 Tarihi 'Bosna-Türkiye-Sırbistan 3'lü Balkan Zirvesi' başladı