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ABD'den Çukurca'ya gelin

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Moldovalı Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz için Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gün süren görkemli bir düğün yapıldı.

18.08.2019 10:35 ABD'den Çukurca'ya gelin
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Moldovalı Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz için Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 gün süren görkemli bir düğün yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 6 yıl önce New York'a giden 38 yaşındaki Ramazan Deniz ile iş yerinde tanıştığı 32 yaşındaki Aliona Zabrian evlenme kararı aldı. Çift için Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yöresel adetlere uygun bir düğün töreni yapıldı. Gelinin yakınlarının da katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Düğünde davetlilerle halay çeken Moldovalı gelin ilgi odağı oldu. - HAKKARİ

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: İHA

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