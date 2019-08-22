ABD'den DEAŞ'ın 3 yöneticisinin başına 5'er milyon dolar ödül

ABD, terör örgütü DEAŞ'ın 3 üst düzey yöneticisinin başına 5'er milyon dolar ödül koyduklarını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yöneticisinin kimliğini veya yerini tespit etmek için bilgi verenlere 5'er milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, teröristlerin Emir Muhammed Sait Abdurrahman Mevla, Sami Casim Muhammed el-Ciburi ve Mutez Numan Abid Naif Necim el-Ciburi olduklarını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için bütün yöneticilerini bulmaya kararlı olduklarını vurguladı. - ERBİL

Kaynak: İHA