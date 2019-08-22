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ABD'den DEAŞ'ın 3 yöneticisinin başına 5'er milyon dolar ödül

ABD, terör örgütü DEAŞ'ın 3 üst düzey yöneticisinin başına 5'er milyon dolar ödül koyduklarını açıkladı.

22.08.2019 10:47 ABD'den DEAŞ'ın 3 yöneticisinin başına 5'er milyon dolar ödül
ABD, terör örgütü DEAŞ'ın 3 üst düzey yöneticisinin başına 5'er milyon dolar ödül koyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yöneticisinin kimliğini veya yerini tespit etmek için bilgi verenlere 5'er milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, teröristlerin Emir Muhammed Sait Abdurrahman Mevla, Sami Casim Muhammed el-Ciburi ve Mutez Numan Abid Naif Necim el-Ciburi olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için bütün yöneticilerini bulmaya kararlı olduklarını vurguladı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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