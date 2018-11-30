30 Kasım 2018, 22:43
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ABD'den Deprem Açıklaması

ABD

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin hasarının henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin hasarının henüz tespit edilemediğini açıkladı. Sanders, Arjantin'de bulunan ABD Başkanı Donal Trump'ı da bilgilendirdiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sanders, ABD Başkanı Donal Trump'ı deprem hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "Depremin zararlarını takip ediyoruz. Tüm Alaskalıların güvenliği için dua ediyoruz" dedi. - WASHINGTON Amerika Birleşik Devletleri
30 Kasım 2018 Cuma 22:43