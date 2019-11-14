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ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti!

ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izledi.

14.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:32

Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Öte yandan mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçına, taraftarların da ilgisi büyük oldu. Türk Telekom Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli oyunculara büyük destek verdi. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile tüm stat kırmızı-beyaz renklere büründü.

ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti!

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzlanda, Türkiye, Spor


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