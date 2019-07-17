17.07.2019 21:02
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ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil'deki saldırıya ilişkin, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil'deki saldırıya ilişkin, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz." açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.
Pompeo, açıklamasında, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD, Türkiye ve Irak yönetimleri ile bu iki ülke halklarını desteklemeye olan bağlılığını bir kez daha yinelemektedir." ifadesini kullandı.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil, Güncel

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