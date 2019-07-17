17.07.2019 21:22
Haberler» Güncel» Haber

ABD'den Erbil saldırısına kınama

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının en ağır şekilde kınandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının en ağır şekilde kınandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erbil'de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Irak vatandaşının da yaralandığı saldırının en ağır şekilde kınandığı kaydedildi. "Böyle kötü niyetli şiddet eylemlerini haklı gösterecek hiçbir şey olamaz" denilen açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dilenerek, ABD'nin Türkiye ve Irak hükümetlerine konu hakkında destek olacağı kaydedildi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Erbil, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:43   Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti