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ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

ABD, Filistin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 5 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

17.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:00
ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı
ABD, Filistin 'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 5 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David M. Friedman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin'e 5 milyon dolarlık yardımda bulunacağını belirtti.
Yardımın Kovid-19 ile mücadele kapsamında Filistin'deki hastaneler ve Filistinlilerin hayati ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydeden Friedman, "ABD bu kriz döneminde Filistin halkına yardım etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.
Trump, Filistin'e yardımları kesmişti
Washington, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıklamıştı.
Bu adımın ardından 25 Ağustos 2018'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılması kararı alınmıştı.
Sözde Orta Doğu Barış planına ilişkin tutumu nedeniyle Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen Trump yönetimi, 31 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali yardımları tamamen durdurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Güncel
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