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ABD'DEN GELECEK EKİP, UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEME YAPACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

07.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:53ABD'DEN GELECEK EKİP, UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEME YAPACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip 'a gelecek. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin yarın enkaz alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Yapılacak bu incelemenin ardından uçak parçalar halinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak TIR'lara yüklenecek. Uçağın enkazı daha sonra hangara götürülecek.

Görüntü dökümü

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-Ekiplerin çalışmaları

-Uçak enkazından görüntüler

-Uçağın uzaktan görüntüsü

-Yolda vinç için yapılan düzeltme çalışması


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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