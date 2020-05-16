ABD'den gelen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı, Isparta'da karantina altına alındı.

ABD'den gelen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı
16.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:52
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı, Isparta'da karantina altına alındı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan Türk vatandaşları hava yolu ile Antalya'ya getirildi. Antalya'dan da güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle Isparta'ya gelen 147 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurda gelen Türk vatandaşları, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları odalara yerleştirildi. 14 günlük karantina süresinde korona virüs testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Isparta, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
ABD’de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir Haber
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı Haber
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Haberler››Güncel››ABD'den gelen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:18: ABD Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi'nin görevden alınmasına soruşturma - Haber 01:14: Aydın'da inşaattan düşen işçi öldü - Haber 01:06: İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor - Haberler 01:04: ABD yönetiminden Uluslararası Ceza Mahkemesine "İsrail" tepkisi - Haber 01:02: Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı - Haber 00:54: İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DENETİMLERİ GECE  DE DEVAM ETTİ - Haber 00:36: ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir - Haber 00:17: Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü - Haberler 23:40: Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı - Haberler 23:39: Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı - Haber