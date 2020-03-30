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ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi

ABD'den uçakla önce İzmir'e gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

30.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:06
ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi

ABD'den uçakla önce İzmir 'e gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa 'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.


ABD'den gelen ve içlerinde Türklerin de bulunduğu 210 kişinin olduğu uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alınarak Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki KYK yurduna getirildi. Polis eşliğinde ve geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'ya getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirilerek yurda yerleştirildi. 210 kişilik kafilenin 14 gün boyunca yurtta karantinada tutulacağı açıklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Manisa, İzmir, Güncel
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