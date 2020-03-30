Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi

- ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi ABD'den uçakla önce İzmir'e gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

30.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:03
- ABD'den gelen 210 kişi Manisa 'daki KYK yurduna yerleştirildi
MANİSA - ABD'den uçakla önce İzmir 'e gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
ABD'den gelen ve içlerinde Türklerin de bulunduğu 210 kişinin olduğu uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alınarak Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki KYK yurduna getirildi. Polis eşliğinde ve geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'ya getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirilerek yurda yerleştirildi. 210 kişilik kafilenin 14 gün boyunca yurtta karantinada tutulacağı açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ABD’den gelen 210 kişi Manisa’daki KYK yurduna yerleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Manisa, İzmir, Genel

Haberin Videosu :

ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:40: İstanbul'da korona virüs yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı - Haberler 22:36: Çatalzeytin'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler 22:34: Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı - Haberler 22:34: Ahmet Koç ve Cansu Koç, TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verdi - Haberler 22:33: Hamile kadın korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı - Haberler 21:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı - Haberler 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler