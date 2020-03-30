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ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 210 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

30.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:42
ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı
ABD'den uçakla Türkiye 'ye gelen 210 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa 'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
ABD'den gelen, içinde Türklerin bulunduğu 210 kişinin olduğu uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

15 otobüsten oluşan kafile, havalimanında yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından ayrıldı.

Otobüsleri kullanan şoförler koruyucu giysi giyerken kafilenin kara yoluyla Manisa'ya götürülmesi sırasında polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karantinaya alınan vatandaşlar, Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'nun Muradiye Mahallesi'ndeki öğrenci yurtlarına götürüldü.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla geniş güvelik önlemleri altında otobüslerden 5'erli gruplar halinde ve aralarında belirli bir mesafe gözetilerek indirilen vatandaşlar, AFAD ve UMKE ekiplerince yurt bahçesinde kurulan çadırlarda sağlık kontrolünden geçirildi.
Ateşleri ölçülen, elleri dezenfekte edilen ve eldiven verilen vatandaşlar, yurtta 14 gün karantinada kalacak.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Manisa, Güncel
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