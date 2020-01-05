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ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! Ortadoğu'ya saldırı gemisi ve deniz piyadesi gönderiyor

ABD Donanması'nın, İranlı General Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Fas ile birlikte gerçekleştirdiği ortak tatbikatı iptal ederek, tatbikata katılması gereken bir amfibi saldırı gemisi ile bir tabur deniz piyadesini Ortadoğu'ya göndereceği bildirildi.

05.01.2020 01:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 01:07

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün (USNI) sitesindeki habere göre ABD Deniz Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından Fas ile birlikte yaptıkları ortak tatbikatı iptal ederek, amfibi saldırı gemisi ile bir tabur deniz piyadesini Ortadoğu'ya göndermek üzere hazırladı.

TATBİKAT İPTAL EDİLDİ

Sputnik'te yer alan haberde, "İran ile gerilimin tırmandığı ortamda ABD Deniz Kuvvetleri, Fas ile tatbikatı iptal ediyor ve USS Bataan amfibi saldırı gemisi ile ABD Deniz Piyadeleri 26. Harekât Taburu'nu Ortadoğu'ya gönderiyor" ifadelerine yer verildi. Deniz piyadelerinin İranlı General Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı ortamında güvenliği sağlamak üzere Ortadoğu'ya gönderildiği kaydedildi.

ORTADOĞU'YA 3 BİN 500 ASKER GÖNDERMİŞTİ

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderme kararının alındığını duyurmuştu.

IRAK'TA ABD HEDEFLERİ VURULMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın misilleme mesajları verdiği ABD'nin kontrolündeki pek çok bölge hedef alındı.

Gün içerisinde daha önce de ABD Büyükelçilik binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye, Salahaddin vilayetindeki Balad askeri üssüne, Bağdat'taki eski Cumhurbaşkanlığı binasına ve Cediriye mahallesine saldırı düzenlenmişti. Son olarak da Irak'ın Musul kentinde bulunan Kindi askeri üssüne havan toplarıyla saldırı düzenlendi. Üste ABD askerlerinin bulunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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