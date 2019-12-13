Haberler » Güncel » ABD'den gönderilen ilk göçmen grubu Guatemala'ya ulaştı - Haber

ABD'den gönderilen ilk göçmen grubu Guatemala'ya ulaştı

GUATEMALA Guatemala, ABD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde vatandaşı olmayan ve topraklarından geçerek ABD'ye giden göçmenleri geri almaya başladı.

13.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:42ABD'den gönderilen ilk göçmen grubu Guatemala'ya ulaştı
GUATEMALA Guatemala, ABD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde vatandaşı olmayan ve topraklarından geçerek ABD'ye giden göçmenleri geri almaya başladı.
Guatemala Ulusal Göç Ajansı, ABD'den gönderilen ilk yabancı göçmen ailelerin ülkeye giriş yaptığını bildirdi.
Aralarında çocukların da bulunduğu Honduras ve El Salvadorlu ailelerin Teksas'tan sınır dışı edilmek için bindirildiği uçakta 119 da Guatemalalının bulunduğu belirtildi.
Guatemala İçişleri Bakanı Enrique Degenhart da Honduras ve El Salvadorluların, Guatemala'ya iltica başvurusunda bulunmadığını ve ülkelerine geri gönderilmeyi kabul ettiklerini söyledi.
Washington ve Guatemala hükümetleri arasında geçen haftalarda varılan anlaşma, Orta Amerikalı göçmenlerin, güvenli üçüncü ülke vasfıyla Guatemala'ya gönderilmesini öngörüyor.
Benzer anlaşmalar ABD ile Honduras ve ABD ile El Salvador arasında da imzalanmıştı.
sınırındaki göçmen konvoyu
Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:58 Mide Kanserinden Kapalı Yöntem Ameliyat ile Kurtuldu! - Haber
09:58 Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle patron oldu - Haber
09:53 Başkan Altınkaya: "Kayseri'de balık da yenir" - Haber
09:53 CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması - Haber
09:53 ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar'dan Müdür Başyiğit'e ziyaret - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 09:59:32