Haberler » Güncel » ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım - Haber

ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım

ABD, Güney Sudanlı iki bakana, ülkede "çatışmaları körükledikleri" ve "barış görüşmelerini engelledikleri" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

16.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:02ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım
ABD, Güney Sudanlı iki bakana, ülkede "çatışmaları körükledikleri" ve "barış görüşmelerini engelledikleri" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan İşleri Bakanı Martin Elia Lomuro ile Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Kuol Manyang Juuk'un yaptırım listesine alındığı vurgulandı.
Açıklamada, iki bakanın, ülkede çatışmaları körükledikleri ve barış sürecini engelledikleri belirtildi.
Öte yandan karara ilişkin Twitter'dan açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise şunları kaydetti:
"Bugün Hazine Bakanlığı tarafından Güney Sudanlı iki bakana 'barış görüşmelerini engelledikleri' gerekçesiyle alınan yaptırım uygulama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu eylemler, Güney Sudan'da kalıcı bir barış sağlamak ve uygulamak için gerekli olan güvenlik, istikrar ve devlete duyulan güveni sekteye uğratıyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Sudan, Kabine, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Avrupa temsilcileri ile görüştü - Haber
20:24 Beypazarı'nda halk eğitim kursu sayısı artacak - Haber
20:20 Antalya'da "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi - Haber
20:20 Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber
20:17 Bitlis kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
16.12.2019 20:35:48